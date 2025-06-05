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قوة إسرائيلية تجتاز الخط الأزرق جنوب لبنان

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أرشيفية
 
الخميس، 05-06-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر أمني لبناني، اليوم الخميس، عن أن قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جنديًا تجاوزت الخط الأزرق الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة جنوب لبنان شرق بلدة ميس الجبل، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الأراضي اللبنانية.

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وقال المصدر إن القوة الإسرائيلية قامت أيضًا بأعمال تفتيش قرب الشريط الشائك ثم انسحبت من المكان".


ولفت المصدر إلى "أن الجيش اللبناني اتخذ سلسلة تدابير واستقدم تعزيزات إلى المكان".

 

بترا

 
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