قوة إسرائيلية تجتاز الخط الأزرق جنوب لبنان

وقال المصدر إن القوة الإسرائيلية قامت أيضًا بأعمال تفتيش قرب الشريط الشائك ثم انسحبت من المكان".
ولفت المصدر إلى "أن الجيش اللبناني اتخذ سلسلة تدابير واستقدم تعزيزات إلى المكان".
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