كاتس: النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط والمعركة لن تتوقف

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن النظام الإيراني "تجاوز الخطوط الحمراء" بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية، مؤكّدًا أنه "سيدفع الثمن".
ويأتي ذلك بينما قُتل، السبت، 3 إسرائيليين وأُصيب العشرات في موجات من الصواريخ أطلقتها إيران على إسرائيل، ردًّا على هجوم بدأته إسرائيل يوم الجمعة 13 يونيو، استهدفت خلاله منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية، وأدت إلى مقتل عدد من القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين وعلماء الذرة.
ٍسكاي نيوز
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