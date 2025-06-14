السبت 2025-06-14 12:01 م
 

كاتس: النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط والمعركة لن تتوقف

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
 
السبت، 14-06-2025 09:13 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، أن القوات الإسرائيلية ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران، واستهداف مواقع استراتيجية، وفقًا لخطط معدة مسبقًا.اضافة اعلان


وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن النظام الإيراني "تجاوز الخطوط الحمراء" بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية، مؤكّدًا أنه "سيدفع الثمن".

ويأتي ذلك بينما قُتل، السبت، 3 إسرائيليين وأُصيب العشرات في موجات من الصواريخ أطلقتها إيران على إسرائيل، ردًّا على هجوم بدأته إسرائيل يوم الجمعة 13 يونيو، استهدفت خلاله منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية، وأدت إلى مقتل عدد من القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين وعلماء الذرة.

ٍسكاي نيوز
 
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