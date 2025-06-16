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كاتس: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 08:38 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا.

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وأكد أن هجوم طهران على مواقع مدنية إسرائيلية يهدف لردع الجيش الإسرائيلي عن مواصلة الهجوم الذي يسقط قدراته.

 
gnews

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