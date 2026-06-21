الأحد 2026-06-21 03:25 م

كاتس: لا قيود على الجنود الإسرائيليين في مواجهة التهديدات في لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
 
الأحد، 21-06-2026 02:34 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صدر الأحد إنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع الجنود الإسرائيليين من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وإن القوات تظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية.

اضافة اعلان

 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا في لبنان السبت، وذلك بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ بعد تصاعد العنف على مدى أشهر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي قطر تعلن بدء قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا

رحّب وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا، الأحد، بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ، معتبرين ذلك التطور يمثل خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي ش

عربي ودولي اجتماع القاهرة: مذكرة تفاهم إسلام آباد خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع

قثب

فن ومشاهير وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة

ناليس

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر الماء داخل الأذن

علم الأردن

أخبار محلية اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان

الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 100 محكوم سيتم تباعاً

أخبار محلية الحكومة: ما يزيد عن 100 مدان محكومين بالاعدام بالسجون وسيتم تطبيق العقوبة عليهم تباعاً

الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

أخبار محلية الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: لا قيود على الجنود الإسرائيليين في مواجهة التهديدات في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 