كاتس: لا قيود على الجنود الإسرائيليين في مواجهة التهديدات في لبنان
الأحد، 21-06-2026
02:34 م
https://www.alwakeelnews.com/story/778585
الوكيل الإخباري-
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صدر الأحد إنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع الجنود الإسرائيليين من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وإن القوات تظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية.
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا في لبنان السبت، وذلك بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ بعد تصاعد العنف على مدى أشهر.