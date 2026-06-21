كاتس: لا قيود على الجنود الإسرائيليين في مواجهة التهديدات في لبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صدر الأحد إنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع الجنود الإسرائيليين من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وإن القوات تظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية.

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