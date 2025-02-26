 
الأربعاء 2025-02-26 02:07 ص
 

كاتس: لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان

كاتس
كاتس
الأربعاء، 26-02-2025 12:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب لن تسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان.اضافة اعلان


وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت عدة مواقع في منطقة الكسوة جنوب دمشق وفي ريف درعا، كما تحدثت مصادر للجزيرة عن توغل للقوات الإسرائيلية إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.
 
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