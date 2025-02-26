كاتس: لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب لن تسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان. اضافة اعلان





وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت عدة مواقع في منطقة الكسوة جنوب دمشق وفي ريف درعا، كما تحدثت مصادر للجزيرة عن توغل للقوات الإسرائيلية إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.