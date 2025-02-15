كازاخستان.. هزة أرضية بقوة 3 درجات شعر بها سكان عدة مناطق

وأفادت وزارة الطوارئ في بيان نشر على قناتها في "تلغرام": "سجلت شبكة محطات الرصد الزلزالي التابعة لمركز الأبحاث والرصد الزلزالي الوطني التابع لوزارة الطوارئ الكازاخستانية يوم 15 فبراير 2025، الساعة 06:52 صباحا بتوقيت أستانا، وقوع هزة أرضية تم استشعارها في عدة مناطق".
وأشار البيان إلى أن مركز الهزة الأرضية وقع في الأراضي الروسية على بعد 1225 كيلم شمال شرق مدينة ألماتي، حيث بلغت شدة الهزات في مناطق مختلفة من شرق كازاخستان على النحو التالي:
قرية كاتون-كاراغاي 3.0 درجات.
قرية ماركاكول 3.0 درجات.
قرية أولكين-نارين 3.0 درجات.
مدينة ألتاي (زيريانوفسك) 3.0 درجات.
قرية بوران 3.0 درجات.
مدينة ريدر (لينينوغورسك) 2.0 درجة.
مدينة زايسان 3.0 درجات.
قرية كورشيم (كورشوم) 3.0 درجات.
قرية سامارسكوي 3.0 درجات.
كما شعر سكان أجزاء مختلفة من منطقة أباي بهزات لم تتجاوز شدتها درجتين، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأكدت الوزارة أن الأوضاع في المناطق التي شعرت بالهزات الزلزالية مستقرة.
وأضاف البيان أن خبراء من "مركز حماية كازاخستان من الكوارث الطبيعية" قاموا بمراقبة مجاري الأنهار والمنشآت الهيدروليكية والمناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المتضررة، ولم يتم العثور على أي أضرار بعد التفتيش، حيث تعمل جميع المنشآت بشكل طبيعي.
روسيا اليوم
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