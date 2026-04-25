كاسحة ألغام ألمانية تتمركز قريبا في المتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في هرمز

الوكيل الإخباري- تتمركز كاسحة ألغام ألمانية قريبا في البحر الأبيض المتوسط؛ تمهيدا لاحتمال توليها مهمة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في الخليج، على ما أفادت وزارة الدفاع في برلين السبت.

وأوضحت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية أن السفينة "فولدا" التابعة للبحرية الألمانية ستتمركز "في الأيام المقبلة" في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).