السبت 2026-04-25 08:00 م

كاسحة ألغام ألمانية تتمركز قريبا في المتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في هرمز

مضيق هرمز
 
السبت، 25-04-2026 06:13 م

الوكيل الإخباري-   تتمركز كاسحة ألغام ألمانية قريبا في البحر الأبيض المتوسط؛ تمهيدا لاحتمال توليها مهمة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في الخليج، على ما أفادت وزارة الدفاع في برلين السبت.

اضافة اعلان


وأوضحت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية أن السفينة "فولدا" التابعة للبحرية الألمانية ستتمركز "في الأيام المقبلة" في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).


وأضافت أن الهدف هو تقديم "مساهمة كبيرة وبارزة في تحالف دولي يرمي إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 