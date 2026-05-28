الخميس 2026-05-28 11:40 ص

كالاس: احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة للجميع

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
 
الخميس، 28-05-2026 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، إن مضيق هرمز يعيش حالياً "حالة غريبة بين الحرب والسلام"، مؤكدة أن من مصلحة الجميع احترام حرية الملاحة في المضيق، لأن "الجميع يدفع ثمناً باهظاً جداً لذلك".اضافة اعلان


وأضافت كالاس، خلال تصريحات صحفية قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ليماسول، أن الوزراء سيناقشون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب تأثيراتها على أوروبا وسبل التعاون بشأن هذه القضايا.

وفي ما يتعلق بروسيا، قالت كالاس إن مفاوضات السلام "لا يحدث فيها الكثير حالياً"، مشيرة إلى أن روسيا "في موقف تراجع" على ساحة المعركة.

وأضافت أن وزراء الخارجية يناقشون "المصالح والمطالب الأساسية" للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، مؤكدة أنه عند الوصول إلى طاولة المفاوضات "يجب أن يكون واضحاً جداً ما الذي نفعله هناك وما جوهر ما نريد مناقشته".

وأكدت كالاس أن من مصلحة أوروبا التوصل إلى "سلام طويل ومستدام ودائم"، مشيرة إلى أن السلام الدائم "يتضمن عناصر مثل المساءلة".

ورداً على سؤال بشأن احتمال تعيين مبعوث أوروبي خاص للمفاوضات، قالت كالاس إن القضية "ليست مسألة دعوة إلى الطاولة"، معتبرة أن رفع العقوبات عن روسيا "قرار أوروبي"، ولذلك فإن للاتحاد الأوروبي "مصلحة واضحة جداً" في هذه القضايا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

عربي ودولي الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس: احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة للجميع

طهران

عربي ودولي إيران: ندين انتهاكات أمريكا المتكررة لوقف إطلاق النار

لبنان

عربي ودولي إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد

أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية بعد ضربات قرب بندر عباس

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس،

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين عالميا

براميل نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا الخميس



 
 






الأكثر مشاهدة

 