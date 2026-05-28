كالاس: احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة للجميع

11:21 ص

الوكيل الإخباري- قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، إن مضيق هرمز يعيش حالياً "حالة غريبة بين الحرب والسلام"، مؤكدة أن من مصلحة الجميع احترام حرية الملاحة في المضيق، لأن "الجميع يدفع ثمناً باهظاً جداً لذلك". اضافة اعلان





وأضافت كالاس، خلال تصريحات صحفية قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ليماسول، أن الوزراء سيناقشون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب تأثيراتها على أوروبا وسبل التعاون بشأن هذه القضايا.



وفي ما يتعلق بروسيا، قالت كالاس إن مفاوضات السلام "لا يحدث فيها الكثير حالياً"، مشيرة إلى أن روسيا "في موقف تراجع" على ساحة المعركة.



وأضافت أن وزراء الخارجية يناقشون "المصالح والمطالب الأساسية" للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، مؤكدة أنه عند الوصول إلى طاولة المفاوضات "يجب أن يكون واضحاً جداً ما الذي نفعله هناك وما جوهر ما نريد مناقشته".



وأكدت كالاس أن من مصلحة أوروبا التوصل إلى "سلام طويل ومستدام ودائم"، مشيرة إلى أن السلام الدائم "يتضمن عناصر مثل المساءلة".



ورداً على سؤال بشأن احتمال تعيين مبعوث أوروبي خاص للمفاوضات، قالت كالاس إن القضية "ليست مسألة دعوة إلى الطاولة"، معتبرة أن رفع العقوبات عن روسيا "قرار أوروبي"، ولذلك فإن للاتحاد الأوروبي "مصلحة واضحة جداً" في هذه القضايا.





