الإثنين 2026-04-13 10:32 م

كالاس: ما يحدث في هرمز يدعو إلى تشكيل تحالف دولي قوي للأمن البحري

الاتحاد الأوروبي يخصص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي
 
الإثنين، 13-04-2026 06:34 م

الوكيل الإخباري-   قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، إن ما يحدث في مضيق هرمز يعد دليلا واضحا على ضرورة تشكيل "تحالف دولي قوي للأمن البحري".

اضافة اعلان


ولم تحدد كالاس مهام هذا التحالف على نحو دقيق، لكنها ذكرت أن الاتحاد يرفض أي ترتيب من شأنه أن يقيد "حرية المرور الآمن عبر الممرات المائية وفقا للقانون الدولي".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة