كانبرا تدرس دعم دول الخليج دفاعيًا وسط تصاعد التوتر في المنطقة

10:06 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الأحد، إن بلادها تدرس طلب دول الخليج للمساعدة في مواجهة الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ. اضافة اعلان





وأوضحت وونغ: "لقد تعرضت العديد من الدول غير المشاركة في الحرب لهجمات من إيران... وقد طُلب منا تقديم المساعدة".



وعندما سُئلت عمّا إذا كان ذلك يعني تقديم المساعدة في حمايتها من الهجمات بالمسيّرات والصواريخ الإيرانية، قالت: "صحيح".



وأضافت: "سنعمل على ذلك بما يتناسب مع الموقف الذي أوضحته، وهو أننا لا نشارك في أي عمل هجومي ضد إيران، وقد أوضحنا أننا لن نشارك في أي نشر لقوات برية في إيران".



وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأدت إلى اندلاع حرب في الشرق الأوسط.



وتردّ إيران بشن ضربات بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل ودول الخليج.



وأيدت أستراليا الضربات الأمريكية الإسرائيلية باعتبارها ضرورية لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.





