كانت في طريقها للأردن .. سوريا تضبط 2 مليون حبة كبتاغون و151 كغ حشيش

الثلاثاء 2026-02-03 03:35 م

الثلاثاء، 03-02-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-   نفّذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية سلسلة من العمليات النوعية المحكمة في مناطق الجنوب، مستهدفة شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وتهريب المواد المخدرة. وأسفرت هذه الجهود عن إلقاء القبض على كلٍّ من: "أ.ر"، و"ج.ر"، و"ن.ك"، و"م.ر"، وضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب إلى الأردن، إضافةً إلى أدوات متقدمة للتهريب.


وشملت المضبوطات نحو 2 مليون و50 ألف حبة كبتاغون، و605 كفوف من مادة الحشيش المخدّر يُقدَّر وزنها بـ151 كيلوغراماً، إضافةً إلى 10 أسطوانات من غاز الهيليوم، و75 بالوناً هوائياً، و30 قذيفة هاون بلاستيكية، ومدفع يُستخدم لإطلاق هذه القذائف المعبّأة بالمواد المخدرة، وطائرة مسيّرة وأجهزة اتصال.

صُودرت جميع المضبوطات بالكامل، وأُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتجدد إدارة مكافحة المخدرات عزمها على استمرار تنفيذ العمليات النوعية بحزم ويقظة عاليتين، لضبط شبكات المخدرات بكافة أشكالها، حمايةً للمجتمع والشباب، وصوناً للأمن العام، وإثباتاً لقدرة الإدارة على إحكام السيطرة على شبكات المخدرات وضمان أمن المجتمع واستقراره.


