 
الثلاثاء 2024-12-03 02:20 ص
 

كتائب حزب الله العراق: لم نقرر بعد إرسال مقاتلينا لسوريا

كتائب حزب الله العراق
كتائب حزب الله في العراق
الثلاثاء، 03-12-2024 02:13 ص

الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم كتائب حزب الله  في العراق "لم نقرر بعد إرسال مجاهدينا إلى سوريا للمساهمة في ردع الجماعات المجرمة".

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وأضاف "رأينا أن تبادر حكومة العراق لإرسال قوات عسكرية بالتفاهم مع حكومة سوريا".

 
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