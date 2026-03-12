الخميس 2026-03-12 10:19 ص

كدمة وكسر وجروح .. مصدر يكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
 
الخميس، 12-03-2026 09:06 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" بأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أُصيب بكسر في القدم وبجروح طفيفة أخرى خلال اليوم الأول من الحرب.اضافة اعلان


وبحسب المصدر، فإن خامنئي، البالغ من العمر 56 عاماً، تعرّض أيضاً لكدمة حول عينه اليسرى، إضافة إلى جروح سطحية طفيفة في الوجه.

وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني لدى قبرص علي رضا سالاريان لصحيفة "الغارديان"، الأربعاء، إن مجتبى خامنئي أُصيب في الغارة الجوية نفسها التي أسفرت عن مقتل والده، علي خامنئي، إلى جانب 5 آخرين من أفراد العائلة.

وأضاف سالاريان أن غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني أو الإدلاء بأي كلمة منذ إعلان تعيينه في المنصب يعود إلى إصاباته، قائلاً: "لا أعتقد أنه في وضع مريح يسمح له بإلقاء خطاب".

من جهته، قال يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات أوردتها وكالة "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية، إنه سمع بأن خامنئي أُصيب، لكنه أكد أن المرشد الجديد "بخير ولا توجد أي مخاوف".

وفي ظل غيابه، لجأت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى استخدام مواد أرشيفية محدودة لمجتبى خامنئي، مع الاستعانة بصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي لسدّ النقص في اللقطات المتاحة.

ويرى مراقبون أن المرشد الجديد، رغم أنه ليس من كبار رجال الدين، يرتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني والنخبة الاقتصادية للنظام، ويُعتقد أنه لا يقل تشدداً عن والده، وربما يفوقه تشدداً.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ميناء صلالة

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيرة

علم إيطاليا.

عربي ودولي استهداف قاعدة إيطالية في إقليم كردستان العراق بضربة صاروخية

الأردن يرحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2817 لإدانة الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية الأردن يرحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2817 لإدانة الاعتداءات الإيرانية

العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية

عربي ودولي العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية

5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

أخبار محلية 5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد

عربي ودولي الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد

مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي

عربي ودولي مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

عربي ودولي كدمة وكسر وجروح .. مصدر يكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد



 






الأكثر مشاهدة