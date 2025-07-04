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كردستان العراق يعلن إسقاط مسيّرة مفخخة قرب قاعدة للتحالف الدولي

وسط مدينة أربيل
وسط مدينة أربيل
 
الجمعة، 04-07-2025 12:12 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن إقليم كردستان العراق مساء الخميس، إسقاط مسيّرة "مفخخة" قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة واشنطن، مشيرا إلى عدم وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.اضافة اعلان


وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في بيان "مساء اليوم الخميس 3 تموز/يوليو 2025 في الساعة 21,58 (18,58 ت غ)، تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي"، مضيفا "لحسن الحظ لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية".
 
 
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