كردستان العراق يعلن إسقاط مسيّرة مفخخة قرب قاعدة للتحالف الدولي

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في بيان "مساء اليوم الخميس 3 تموز/يوليو 2025 في الساعة 21,58 (18,58 ت غ)، تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي"، مضيفا "لحسن الحظ لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية".
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