الأحد 2025-06-29 10:42 ص
 

كشف حصيلة هجوم إسرائيل على أشهر سجون إيران

سجن إيراني - أرشيفية
سجن إيراني - أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 08:50 ص
الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير، الأحد، بأن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران أسفر عن مقتل 71 شخصًا.اضافة اعلان


وأضاف جهانغير في تصريحات نقلتها وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية: "في الهجوم على سجن إيفين، قُتل 71 شخصًا من بينهم موظفون إداريون، وشبّان يؤدون خدمتهم العسكرية، وسجناء، وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".

وفي وقت سابق، ذكر جهانغير أن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة طهران تضررت جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته.

وشنّت إسرائيل منذ 13 يونيو غارات واسعة على المنشآت النووية والقواعد العسكرية الإيرانية، لكن قائمة الأهداف توسعت لتشمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية وقوات الأمن الداخلي، ما يدفع إلى التفكير في أن إسرائيل تحاول إطاحة النظام.

السجن يقع في شمال غرب طهران، وهو عبارة عن مجمع ضخم محصن بشدة، ومعروف بين الناشطين المختصين بحقوق الإنسان.

ومعروف أن سجن إيفين تستخدمه طهران لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين.

ويُعتقد أن إيران تحتجز 20 مواطنًا أوروبيًا، بهدف الضغط على الغرب.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي "واشنطن بوست": فرض العقوبات على روسيا سيؤدي إلى حرب تجارية عالمية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية 19 تخصصاً جديداً في "البلقاء التطبيقية" .. تفاصيل

ف

منوعات فيديو صادم لاعتداء زبون على صاحب متجر في بنغلاديش

ا

عربي ودولي السودان.. البرهان يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

جانب من أعمال الصيانة

أخبار محلية أعمال صيانة على الطريق الصحراوي وتحويل حركة السير إلى طريق النقب القديم

تنعتع

منوعات متقاضٍ يظهر من داخل الحمّام خلال جلسة محكمة في الهند.. والمقطع يثير ضجة

تعبيرية

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" يواصلون تقديم امتحاناتهم الأحد بمبحث الرياضيات

ف6

منوعات الحرارة تصل 40 درجة في فرنسا.. ورفع مستوى التأهب



 
 





الأكثر مشاهدة