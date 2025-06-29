كشف حصيلة هجوم إسرائيل على أشهر سجون إيران

وأضاف جهانغير في تصريحات نقلتها وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية: "في الهجوم على سجن إيفين، قُتل 71 شخصًا من بينهم موظفون إداريون، وشبّان يؤدون خدمتهم العسكرية، وسجناء، وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".
وفي وقت سابق، ذكر جهانغير أن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة طهران تضررت جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته.
وشنّت إسرائيل منذ 13 يونيو غارات واسعة على المنشآت النووية والقواعد العسكرية الإيرانية، لكن قائمة الأهداف توسعت لتشمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية وقوات الأمن الداخلي، ما يدفع إلى التفكير في أن إسرائيل تحاول إطاحة النظام.
السجن يقع في شمال غرب طهران، وهو عبارة عن مجمع ضخم محصن بشدة، ومعروف بين الناشطين المختصين بحقوق الإنسان.
ومعروف أن سجن إيفين تستخدمه طهران لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين.
ويُعتقد أن إيران تحتجز 20 مواطنًا أوروبيًا، بهدف الضغط على الغرب.
سكاي نيوز
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