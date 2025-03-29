كشف محتوى رسالة سرية من ترامب إلى خامنئي

الوكيل الإخباري- كشفت شخصية إيرانية بارزة مضمون رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها أن الوقت حان لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل.



وفي تفاصيل الرسالة، كشف مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، محمد صالح صدقيان، أن ترامب أرسل إلى طهران رسالة تتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدا فيها أن "أمام البلدين فرصة تاريخية اليوم ينبغي اغتنامها".





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