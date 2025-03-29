كشف محتوى رسالة سرية من ترامب إلى خامنئي

وفي تفاصيل الرسالة، كشف مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، محمد صالح صدقيان، أن ترامب أرسل إلى طهران رسالة تتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدا فيها أن "أمام البلدين فرصة تاريخية اليوم ينبغي اغتنامها".
"سماحة آية الله خامنئي، مع كامل الاحترام لمكانة قيادتكم وللشعب الإيراني، أتوجه إليكم بهذه الرسالة بهدف فتح صفحة جديدة في علاقاتنا، بعيدا عن عقود من النزاعات وسوء الفهم.
لقد حان الوقت لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل. أمامنا اليوم فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها.
تحت قيادتي، أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام وخفض التوتر. يمكننا معًا رفع العقوبات، وتعزيز الاقتصاد الإيراني، وفتح أبواب التعاون بين بلدينا".
ولم يفت ترامب أن يوجه تحذيرا صريحا، مضيفا:
"لكنني أحذّركم: إذا رفضتم هذه الفرصة، واستمر النظام الإيراني في التصعيد، فسيكون ردنا حاسما وسريعا. السلام ليس علامة ضعف، بل هو خيار الأقوياء. الشعب الإيراني شعب عظيم يستحق مستقبلا أفضل، بعيدا عن العزلة والمعاناة الاقتصادية".
واختتم رسالته بالقول:
"إذا كنتم مستعدين للتفاوض، فنحن كذلك. ولكن إن تجاهلتم مطالب المجتمع الدولي، فسيسجل التاريخ أنكم أضعتم فرصة ثمينة".
روسيا اليوم
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