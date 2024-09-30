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كلمة مرتقبة لنائب الأمين العام في حزب الله نعيم قاسم

نائب الأمين العام في حزب الله نعيم قاسم
نائب الأمين العام في حزب الله نعيم قاسم
الإثنين، 30-09-2024 11:43 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن حزب الله عن كلمة مرتقبة لنائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم مساء اليوم الإثنين .

ومن المتوقع أن يعلن الحزب قريباً عن تعيين نعيم قاسم أميناً للحزب خلفاً للراحل حسن نصرالله .

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