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كلية بنيويورك تفصل طالبين بسبب دعم فلسطين

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جانب من الاحتجاجات
الثلاثاء، 25-02-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري- فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

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وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات إن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب حرب إسرائيل على غزة، في حين بررت المؤسسة التعليمية القرار بأنه نتيجة تعطيل فصل دراسي.

 
gnews

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