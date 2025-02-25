كلية بنيويورك تفصل طالبين بسبب دعم فلسطين

وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات إن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب حرب إسرائيل على غزة، في حين بررت المؤسسة التعليمية القرار بأنه نتيجة تعطيل فصل دراسي.
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