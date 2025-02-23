كما فعل في "تويتر".. ماسك يمهل 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة قبل طردهم

الوكيل الإخباري- أمهل الملياردير الأمريكي والقائم على وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك، 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة لتبرير وجودهم في وظائفهم قبل طردهم.



وكان تلقى 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي رسالة إلكترونية بعد ظهر أمس السبت، طُلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم من خلال ذكر 5 أشياء أنجزوها الأسبوع الماضي.

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كما وصلت أيضا رسائل مشابهة إلى بعض العاملين في السلك القضائي.



وقال إيلون ماسك، إن على هؤلاء الموظفين الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة ثمان وأربعين ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.



يذكر أن إيلون ماسك استخدم إيميلات مماثلة للعاملين في منصة اكس، (تويتر سابقا،) حين اشتراها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد أمس السبت بأداء ماسك وإدارة كفاءة الحكومة، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف عمليات احتيال وإساءة استخدام للأموال العامة بقيمة مليارات الدولارات في البلاد.

RT