كما فعل في "تويتر".. ماسك يمهل 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة قبل طردهم

وكان تلقى 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي رسالة إلكترونية بعد ظهر أمس السبت، طُلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم من خلال ذكر 5 أشياء أنجزوها الأسبوع الماضي.
و
وقال إيلون ماسك، إن على هؤلاء الموظفين الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة ثمان وأربعين ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.
يذكر أن إيلون ماسك استخدم إيميلات مماثلة للعاملين في منصة اكس، (تويتر سابقا،) حين اشتراها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد أمس
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