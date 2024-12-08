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كم بلغت؟.. رصد مكافأة كبيرة لمن يساعد بالقبض على بشار الأسد

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تعبيرية
الأحد، 08-12-2024 01:51 م

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة العمليات العسكرية، التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومة تساعد في القبض على بشار الأسد.

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وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.


وأكدت المعلومة المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد أن بشار الأسد غادر في تمام الساعة العاشرة مساء أمس السبت، من مطار دمشق الدولي.

فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول "إسرائيلي" أن بشار الأسد غادر دمشق عند منتصف الليل وتوجه لقاعدة روسية في سوريا.


وأضاف، أن فراره إلى القاعدة الروسية كان تمهيدا للذهاب إلى موسكو.

ونقلت وسائل إعلام عبرية متعددة عن مسؤولين قولهم إنهم لا يعرفون مكان وجود الرئيس الأسد وما إذا كان قد غادر البلاد.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين "إسرائيليين" لم تسمهم قولهم إنه ليس من المؤكد أن الأسد قد فر من سوريا.

 
gnews

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