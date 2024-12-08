كم بلغت؟.. رصد مكافأة كبيرة لمن يساعد بالقبض على بشار الأسد

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة العمليات العسكرية، التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومة تساعد في القبض على بشار الأسد.

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وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.



وأكدت المعلومة المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد أن بشار الأسد غادر في تمام الساعة العاشرة مساء أمس السبت، من مطار دمشق الدولي.



فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول "إسرائيلي" أن بشار الأسد غادر دمشق عند منتصف الليل وتوجه لقاعدة روسية في سوريا.