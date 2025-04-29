كندا: الليبراليون بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني يفوزون بالانتخابات التشريعية

الوكيل الإخباري- فاز الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس الاثنين في البلاد، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام كندية.



وتوقعت قناة "سي تي في" نيوز أن يشكل الليبراليون الحكومة المقبلة، لكن من دون أن يتضح في الحال ما إذا كانوا سيفوزون بالأغلبية في البرلمان.

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وأقفلت صناديق الاقتراع في كندا في الانتخابات الفيدرالية وسط منافسة بين حزب الليبراليين الحاكم برئاسة مارك كارني وحزب المحافظين المعارض برئاسة بيير بواليفير.



وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في نتائج غير رسمية أن الحزب الليبرالي حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين في كندا فيما حصل المحافظون على 43% من أصوات الناخبين.