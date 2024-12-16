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كندا.. ترودو يجري تعديلا وزاريا عقب انسحاب وزير

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جاستن ترودو
الإثنين، 16-12-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة CTV اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سيجري تعديلا وزاريا قريبا.

وأضافت القناة نقلا عن مصادرها أن وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات شون فريزر سيترك منصبه لأسباب شخصية.

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تجدر الإشارة إلى أن رحيل فريزر يمكن أن يشكل ضربة كبيرة لترودو، حيث كان يعتبر "نجما صاعدا" في السياسة الكندية، بالإضافة إلى إشرافه على قطاع الإسكان المهم.


وبحسب القناة قد ينضم الرئيس السابق لبنك كندا مارك كارني، الذي تجري معه مفاوضات نشطة حاليا إلى حكومة ترودو، ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء التعديل الوزاري يوم الـ 18 من ديسمبر الجاري. 


وبدأ ترودو والحزب الليبرالي الكندي الحاكم يفقدان دعم مواطنيهما منذ عام 2023 وسط استمرار ارتفاع الأسعار ومستويات المعيشة.

 

RT

 
gnews

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