كوبا تتلقى شحنة أرز أولى هبة من الصين

الأحد، 24-05-2026 09:48 م

الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الأحد تلقي بلاده شحنة أولى من الأرز تبلغ 15 ألف طن أرسلتها الصين التي وعدت بمنحها 60 ألف طن.

تخضع كوبا لحظر أميركي منذ عام 1962، وتعاني من أزمة اقتصادية حادة تتسم بنقص الغذاء والدواء، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وهو وضع تفاقم بسبب الحصار النفطي الذي فرضته واشنطن منذ مطلع 2026. 

 
 


