كوبا تتلقى شحنة أرز أولى هبة من الصين

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الأحد تلقي بلاده شحنة أولى من الأرز تبلغ 15 ألف طن أرسلتها الصين التي وعدت بمنحها 60 ألف طن.

