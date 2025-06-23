كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران

ودعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إلى "إدانة أشد للأعمال العسكرية وسياسة المواجهة التي تنتهجها إسرائيل والولايات المتحدة"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "تدين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة الهجوم الأمريكي على إيران، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة، وانتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي القائمة على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وقالت وزارة الخارجية: "إن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، الذي يهدد أسس السلام والأمن الدوليين، هو نتيجة حتمية لجرأة إسرائيل، التي توسّع مصالحها الأحادية الجانب عبر الحروب المستمرة والاستيلاء على الأراضي، فضلًا عن "النظام الليبرالي" الغربي الذي شجّع هذه الأعمال وتغاضى عنها".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
طهران تدرس الرد على واشنطن بعد هجومها على مواقعها النووية
-
شركات الطيران تواصل تجنب المجال الجوي في الشرق الأوسط
-
هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في كرمانشاه بإيران
-
الجيش الإيراني يسقط مسيّرة إسرائيلية
-
ترامب: "ضرر هائل" للمواقع النووية الإيرانية بعد الضربات الأميركية
-
أستراليا تؤيد الضربة الأمريكية لإيران
-
إيرنا: الموجة الصاروخية الـ21 ضد إسرائيل لم تنفذ بعد
-
تفعيل واسع للدفاعات الجوية بطهران واشتباك مع أهداف معادية