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كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران

كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران
كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران
 
الإثنين، 23-06-2025 07:12 ص
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الضربة الأمريكية لإيران، معتبرة إياها "انتهاكًا لسيادة إيران وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".اضافة اعلان


ودعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إلى "إدانة أشد للأعمال العسكرية وسياسة المواجهة التي تنتهجها إسرائيل والولايات المتحدة"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "تدين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة الهجوم الأمريكي على إيران، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة، وانتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي القائمة على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وقالت وزارة الخارجية: "إن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، الذي يهدد أسس السلام والأمن الدوليين، هو نتيجة حتمية لجرأة إسرائيل، التي توسّع مصالحها الأحادية الجانب عبر الحروب المستمرة والاستيلاء على الأراضي، فضلًا عن "النظام الليبرالي" الغربي الذي شجّع هذه الأعمال وتغاضى عنها".

روسيا اليوم
 
gnews

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