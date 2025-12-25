كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بدخول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية مؤخرا، معتبرة ذلك تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية.

اضافة اعلان