كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية
الوكيل الإخباري-   نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بدخول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية مؤخرا، معتبرة ذلك تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الكورية الشمالية صدر ردا على دخول الغواصة النووية الهجومية "يو إس إس غرينفيل" من طراز "لوس أنجلوس" إلى قاعدة بحرية في بوسان يوم الثلاثاء الماضي، على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب شرق سيئول، وذلك لتجديد الإمدادات وإراحة الطاقم بحسب البحرية الكورية الجنوبية.

وأعلنت الوزارة أن الظهور المتكرر للأصول الاستراتيجية الأمريكية يشكل عملا خطيرا يتسبب في عدم الاستقرار ويصعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة والمنطقة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر صراحة في محاولتها لإرساء عنصر خطير من عدم الاستقرار النووي في البيئة الأمنية لكوريا الشمالية.

كما أشار البيان إلى إعادة تأكيد واشنطن مؤخرا على "الردع الموسع" لسيئول ودعمها لخطة الأخيرة للحصول على غواصات نووية، متهما الولايات المتحدة بالاقتراب من "مستوى حرج" في سعيها لميزة استراتيجية عبر تحويل تحالفها العسكري مع سيئول إلى كتلة مواجهة نووية تتشارك الأسلحة النووية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوات تؤكد نية الولايات المتحدة التصادمية لترسيخ هيكل صدام نووي مع كوريا الشمالية، مؤكدة أن إرادتها في تطوير القدرات الدفاعية لم تتغير.

 

 
 


