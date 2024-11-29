كوليبا: بايدن يفكر بعقلية الحرب الباردة

الوكيل الإخباري- رأى وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بمنطق الحرب الباردة، ولهذا لا يمكن مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو معه.



وأشار كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، إلى أنه "لا يمكن التحدث معه حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، كما لا يمكن التحدث معه عن الأسلحة النووية، لأن هذه المواضيع تجعله متوترا".

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وأضاف الوزير الأوكراني السابق أنه يعتقد أن أوكرانيا كانت محظوظة لأن جو بايدن كان رئيسا للولايات المتحدة في 2022، وإلا لكان وضع كييف أسوأ بكثير، حسب قوله.



وردا على سؤال الصحفي عن سبب اعتقاد كوليبا بأن الحلفاء الغربيين ليسوا في عجلة من أمرهم لتزويد أوكرانيا بالسلاح، قال: "إن السؤال الأصعب عادة هو.. لماذا لا يفعل الغرب شيئا؟".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين اقترحوا إطلاق أدة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا.



وبدوره قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المناقشات حول إمكانية نشر أسلحة نووية في أوكرانيا غير مسؤولة، مؤكدا أن من اقترحها ليس لديه فهم للواقع.



وأكدت موسكو مرارا على أن تزويد كييف بالأسلحة يعيق التسوية ويورط دول الناتو في الصراع بشكل مباشر، كما أشار في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.



ومن جهته، شدد الكرملين على أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من الغرب لا يفضي إلى المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.