"كيبلر": سفينتان أبحرتا من إيران تعبران مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي

الوكيل الإخباري- أفادت بيانات شركة "كيبلر" المتخصصة في تتبع السفن، الثلاثاء، بأن سفينتين على الأقل أبحرتا من موانئ إيرانية، عبرتا مضيق هرمز الاثنين، رغم الحصار العسكري الأميركي المفروض عليه.

وذكرت "كيبلر" أن ناقلة البضائع "كريستيانا" التي ترفع علم ليبيريا عبرت المضيق الاستراتيجي بعد تفريغ حمولتها من الذرة في ميناء الإمام الخميني، مرورا بجزيرة لارك الإيرانية حوالى الساعة 16:00بتوقيت غرينتش الاثنين. وكان الحصار الأميركي قد دخل حيّز التنفيذ قبل ذلك بساعتين.