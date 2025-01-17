كيربي: لا مؤشرات على خروج اتفاق غزة عن السكة

وبين "لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن السكة في هذه المرحلة".
وأضاف "نحن على علم بالمسائل المتعلقة بتصويت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق ونعمل عليها معهم".
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