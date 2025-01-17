كيربي: لا مؤشرات على خروج اتفاق غزة عن السكة

الوكيل الإخباري- قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لـشبكة "سي إن إن" ان اتفاق وقف إطلاق النار (في غزة) لا يزال على المسار الصحيح لبدء التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع.

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وبين "لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن السكة في هذه المرحلة".