 
الجمعة 2025-01-17 03:45 ص
 

كيربي: لا مؤشرات على خروج اتفاق غزة عن السكة

كيربي
كيربي
الجمعة، 17-01-2025 03:05 ص

الوكيل الإخباري-   قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لـشبكة "سي إن إن" ان اتفاق وقف إطلاق النار (في غزة) لا يزال على المسار الصحيح لبدء التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع.

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وبين "لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن السكة في هذه المرحلة".


وأضاف "نحن على علم بالمسائل المتعلقة بتصويت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق ونعمل عليها معهم".

 
gnews

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