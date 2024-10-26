 
السبت 2024-10-26 10:58 ص
 

كيف ساعدت روسيا إيران للتصدي لهجوم إسرائيل ؟

مشهد من طهران بعد الهجوم الإسرائيلي
مشهد من طهران بعد الهجوم الإسرائيلي
السبت، 26-10-2024 08:07 ص

الوكيل الإخباري-  كشف مصدر صباح اليوم السبت، أن موسكو قدمت معلومات استخباراتية لطهران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران بساعات.

وقال المصدر إن روسيا أبلغت إيران بوجود تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن تقديم موسكو لهذه المعلومات جاء من "باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد في المنطقة".

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وكانت إيران قللت اليوم السبت من أثر الهجمات الإسرائيلية عليها مشيرة إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع، حيث أشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.


 وكانت الإذاعة الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن عشرات المقاتلات شاركت في هجمات على أهداف في طهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

سكاي نيوز

 
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