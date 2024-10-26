كيف ساعدت روسيا إيران للتصدي لهجوم إسرائيل ؟

وقال المصدر إن روسيا أبلغت إيران بوجود تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن تقديم موسكو لهذه المعلومات جاء من "باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد في المنطقة".
وكانت إيران قللت اليوم السبت من أثر الهجمات الإسرائيلية عليها مشيرة إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع، حيث أشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن عشرات المقاتلات شاركت في هجمات على أهداف في طهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.
سكاي نيوز
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