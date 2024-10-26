كيف ساعدت روسيا إيران للتصدي لهجوم إسرائيل ؟

الوكيل الإخباري- كشف مصدر صباح اليوم السبت، أن موسكو قدمت معلومات استخباراتية لطهران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران بساعات.



وقال المصدر إن روسيا أبلغت إيران بوجود تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن تقديم موسكو لهذه المعلومات جاء من "باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد في المنطقة".

اضافة اعلان



وكانت إيران قللت اليوم السبت من أثر الهجمات الإسرائيلية عليها مشيرة إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع، حيث أشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.