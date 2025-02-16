كيلوغ لا يستبعد تشديد العقوبات ضد روسيا

واعتبر كيلوغ مستوى تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا "منخفضا". وقال: "إذا قدرنا العقوبات بمقياس من 1 إلى 10، حيث يكون 1 الدرجة الأدنى للضغط و10 القصوى، فنحن عند مستوى الـ 6 تقريبا، لكن التطبيق يبلغ الدرجة 3 فقط".
وأعرب كيلوغ عن اعتقاده بأنه لتسوية النزاع في أوكرانيا، قد تضطر موسكو وكييف لتقديم تنازلات على حد سواء، دون أن يوضح ما هي التنازلات التي يتحدث عنها.
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