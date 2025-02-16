كيلوغ لا يستبعد تشديد العقوبات ضد روسيا

الوكيل الإخباري- لم يستبعد المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا كيث كيلوغ تشديد العقوبات ضد روسيا لحرمانها من العائدات النفطية.

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وقال كيلوغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم السبت: "لقد قمنا بذلك في وقت سابق، على سبيل المثال ضد إيران. ودمرنا اقتصادهم تقريبا بواسطة العقوبات على النفط، وبعد ذلك أعدنا لهم إمكانية التصدير".