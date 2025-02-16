 
الأحد 2025-02-16 03:23 ص
 

كيلوغ لا يستبعد تشديد العقوبات ضد روسيا

المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا كيث كيلوغ
المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا كيث كيلوغ
الأحد، 16-02-2025 02:16 ص

الوكيل الإخباري-   لم يستبعد المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا كيث كيلوغ تشديد العقوبات ضد روسيا لحرمانها من العائدات النفطية.

اضافة اعلان

 

وقال كيلوغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم السبت: "لقد قمنا بذلك في وقت سابق، على سبيل المثال ضد إيران. ودمرنا اقتصادهم تقريبا بواسطة العقوبات على النفط، وبعد ذلك أعدنا لهم إمكانية التصدير".

 

وأضاف أن "هذا يدل على أن العقوبات يمكن أن تكون أداة قوية".

واعتبر كيلوغ مستوى تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا "منخفضا". وقال: "إذا قدرنا العقوبات بمقياس من 1 إلى 10، حيث يكون 1 الدرجة الأدنى للضغط و10 القصوى، فنحن عند مستوى الـ 6 تقريبا، لكن التطبيق يبلغ الدرجة 3 فقط".

وأعرب كيلوغ عن اعتقاده بأنه لتسوية النزاع في أوكرانيا، قد تضطر موسكو وكييف لتقديم تنازلات على حد سواء، دون أن يوضح ما هي التنازلات التي يتحدث عنها.

 
gnews

أحدث الأخبار

زيلينسكي

عربي ودولي كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية

ارشيفية

عربي ودولي مستشار في البنتاغون يدق ناقوس الخطر بعد استفزازات كييف النووية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية شمال شرق القدس

تعبيرية

أخبار محلية حادث سير بين مركبتين بشارع المدينة المنورة- تفاصيل

المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا كيث كيلوغ

عربي ودولي كيلوغ لا يستبعد تشديد العقوبات ضد روسيا

ارشيفية

طب وصحة غذاء لذيذ قد يقلل خطر نوع معين من سرطان الأمعاء

ارشيفية

فلسطين آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا جنوب شرق بيت لحم



 




الأكثر مشاهدة