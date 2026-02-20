الجمعة 2026-02-20 04:02 ص

كيم: كوريا الشمالية تغلّبت على "أسوأ الصعوبات"

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
 
الوكيل الإخباري-   قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال افتتاح مؤتمر رئيسي للحزب الحاكم في بيونغ يانغ، إن بلاده تجاوزت "أسوأ الصعوبات" وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الجمعة.

وقال كيم الخميس وفقا للوكالة، إن كوريا الشمالية واجهت "أسوأ صعوباتها" قبل خمس سنوات، لكنها تقترب الآن من مرحلة مليئة "بالتفاؤل والثقة في المستقبل".

 
 


