كيم: كوريا الشمالية تغلّبت على "أسوأ الصعوبات"

الوكيل الإخباري- قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال افتتاح مؤتمر رئيسي للحزب الحاكم في بيونغ يانغ، إن بلاده تجاوزت "أسوأ الصعوبات" وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الجمعة.

اضافة اعلان