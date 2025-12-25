كيم يشرف على اختبار صاروخ جديد

12:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758544 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن خطة كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وتشكل تهديدا للأمن القومي لكوريا الشمالية. اضافة اعلان





وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده الميداني لغواصة قيد الإنشاء تعمل بالطاقة النووية وتزن 8,700 طن ومجهزة بصواريخ موجهة استراتيجية.

تم نسخ الرابط





