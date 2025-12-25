الخميس 2025-12-25 01:45 م

كيم يشرف على اختبار صاروخ جديد

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كيم جونغ
الخميس، 25-12-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن خطة كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وتشكل تهديدا للأمن القومي لكوريا الشمالية.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده الميداني لغواصة قيد الإنشاء تعمل بالطاقة النووية وتزن 8,700 طن ومجهزة بصواريخ موجهة استراتيجية.
 
 


