كيم يشرف على اختبار صاروخ جديد

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده الميداني لغواصة قيد الإنشاء تعمل بالطاقة النووية وتزن 8,700 طن ومجهزة بصواريخ موجهة استراتيجية.
