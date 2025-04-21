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كييف تسابق الزمن للرد على وثيقة سرية أميركية حول الحرب

لوحة تصور بوتين وترامب
لوحة تصور بوتين وترامب
 
الإثنين، 21-04-2025 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   فيما تتواصل المساعي الأميركية من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وسط شعور الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالامتعاض من عدم حماس الطرفين واستعدادهما لتقديم المزيد من التنازلات، يبدو أن كييف تتعرض لضغوط من قبل واشنطن.اضافة اعلان


فقد أفادت مصادر مطلعة بأن أوكرانيا تسابق الزمن، وتتعرض لضغوط أميركية، من أجل تسليم ردها هذا الأسبوع على سلسلة من الأفكار التي وضعتها إدارة ترامب لإنهاء الحرب، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما أشارت إلى أن المقترح الأميركي أو الوثيقة السرية التي سُلّمت إلى المسؤولين الأوكرانيين، تتضمن تقديم تنازلات لروسيا، من ضمنها اعتراف أميركي محتمل بضم موسكو لشبه جزيرة القرم، فضلًا عن استبعاد كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الناتو، وهو مطلب لطالما جاهر به المسؤولون الروس.

وبيّنت المعلومات أن تلك الأفكار أو المقترحات وُضِعَت في وثيقة سرية وقدّمها مسؤولون كبار في إدارة ترامب إلى نظرائهم الأوكرانيين في باريس يوم الخميس الماضي، حسب ما كشف مسؤولون غربيون.

كما طُرحت هذه الأفكار أيضًا على كبار المسؤولين الأوروبيين خلال الاجتماع الذي استمر يومًا كاملًا في باريس.

في حين تنتظر الولايات المتحدة رد كييف، المتوقع صدوره في اجتماع لمسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين في لندن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أما في حال وُجد تقارب في المواقف بين الأطراف الثلاثة، فيُمكن طرح المقترحات حينها على موسكو.
على الرغم من أن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخارجية الأميركية وصف أمس الأحد تلك الأفكار المعروضة بأنها مجرد خيارات مطروحة على كييف لدراستها، وليست مقترحًا قابلًا للقبول أو الرفض.

كما أوضح أنها مجرد خيارات قابلة للنقاش والتعديل.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وكيث كيلوج، المبعوث الخاص إلى أوكرانيا، كانوا قد التقوا يوم الخميس الماضي في باريس مع كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم أندريه يرماك، أحد كبار مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع رستم عمروف، ووزير الخارجية أندريه سيبيه.

فيما يخطط روبيو وويتكوف وكيلوج لحضور اجتماع لندن القادم. وبعد ذلك، قد يزور ويتكوف مرة أخرى روسيا، على الرغم من عدم الإعلان رسميًا حتى الآن عن أي مخططات للسفر.

وكان ويتكوف قد التقى خلال أشهر قليلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث مرات، مؤكدًا في كل مرة أنه أحرز تقدمًا، ولاقى تفهمًا من الكرملين، تجاه المساعي الرامية إلى إيقاف الحرب مع أوكرانيا.

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