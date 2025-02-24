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لأول مرة.. غياب ممثل الولايات المتحدة عن مجلس حقوق الإنسان

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المقعد المخصص للوفد الأمريكي
الإثنين، 24-02-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري- لم ترسل الولايات المتحدة، لأول مرة، أي ممثل لافتتاح الدورة رفيعة المستوى لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لما نقلته مراسلة وكالة أنباء "نوفوستي".

وظل المقعد المخصص للوفد الأمريكي في قاعة اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف فارغا لأول مرة، على الرغم من افتتاح الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين. كما شهدت الدورة غياب الوفد الإسرائيلي أيضا.

ويقع مقعد الوفد الأمريكي بين مقعدي وفدي روسيا وفلسطين.

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RT

 
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