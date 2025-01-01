لأول مرة منذ سقوط الأسد.. فرنسا تقصف مواقع في سوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت فرنسا، الثلاثاء، توجيه ضربات في سوريا استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، وهي الضربات الفرنسية الأولى على سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أسابيع.



وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن الطائرات الفرنسية قصفت مواقع لـ"داعش" في سوريا.



وكتب ليكورنو على منصة "إكس" أثناء زيارة لقوات حفظ السلام الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان: "قواتنا المسلحة لا تزال منخرطة في مكافحة الإرهاب في بلاد الشام."



وأضاف: "نفذت القوات الجوية الفرنسية، الأحد، ضربات مستهدفة ضد تنظيم (داعش) على الأراضي السورية."



وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لـ"فرانس برس" إن مقاتلات "رافال" الفرنسية وطائرات مسيّرة أميركية "أسقطت 7 قنابل على هدفين عسكريين تابعين لداعش وسط سوريا."



وتنخرط فرنسا في التحالف الدولي ضد "داعش" منذ عام 2014 في العراق، ومنذ عام 2015 في سوريا.



وكانت واشنطن قد أعلنت في منتصف ديسمبر الجاري أنها ضاعفت عدد القوات الأميركية التي تقاتل المتطرفين في سوريا إلى نحو ألفي جندي.



وقالت قيادتها المركزية الأميركية إنها تريد التأكد من أن "داعش لا يسعى إلى الاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا."

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