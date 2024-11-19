لافروف: ملزمون بمنع اندلاع حرب نووية

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي :"روسيا ستعتبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى يتحكم فيها خبراء عسكريون أميركيون على الأراضي الروسية مرحلة نوعية جديدة من الحرب والنزاع في أوكرانيا".
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