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لافروف: ملزمون بمنع اندلاع حرب نووية

لافروف
لافروف
الثلاثاء، 19-11-2024 08:29 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ملزمة بمنع اندلاع حرب نووية مع الدول الغربية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي :"روسيا ستعتبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى يتحكم فيها خبراء عسكريون أميركيون على الأراضي الروسية مرحلة نوعية جديدة من الحرب والنزاع في أوكرانيا".

 
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