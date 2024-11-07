لافروف: هذا شرطنا لإجراء حوار صادق مع واشنطن

وفي إطار إجابته على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع ممثلي الإدارة الأميركية الجديدة، قال بمؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في ختام زيارة عمل إلى كازاخستان: "لم نتخل مطلقاً عن الاتصال بأي شخص. الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، يؤكد موقفنا هذا في كل مرة تتم فيها مناقشة هذه القضية، الحديث دائماً أفضل من العزلة عن بعضنا بعضاً".
كما أضاف: "سنرى ما إذا كان هناك أية مقترحات، وسأكرر مجدداً، لم نقم بقطع العلاقات، ولا نقترح استئنافها، لكن إذا كانت هناك مبادرة صادقة، بدون أي مطالب أحادية الجانب، و(بدون) التحدث (عن) أين نحن وكيف سنمضي قدماً، فسنكون جاهزين لذلك"، وفق وكالة "تاس".
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