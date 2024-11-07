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لافروف: هذا شرطنا لإجراء حوار صادق مع واشنطن

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الخميس، 07-11-2024 03:26 م
الوكيل الإخباري-  بعد تأكيد الكرملين، أمس الأربعاء، أنه سيحكم على دونالد ترامب الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأميركية على أساس أفعاله، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة لإجراء حوار صادق مع الولايات المتحدة، إذا قُدِمت مثل هذه المبادرة من قبل واشنطن بعد انتخاب ترامب.اضافة اعلان


وفي إطار إجابته على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع ممثلي الإدارة الأميركية الجديدة، قال بمؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في ختام زيارة عمل إلى كازاخستان: "لم نتخل مطلقاً عن الاتصال بأي شخص. الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، يؤكد موقفنا هذا في كل مرة تتم فيها مناقشة هذه القضية، الحديث دائماً أفضل من العزلة عن بعضنا بعضاً".

كما أضاف: "سنرى ما إذا كان هناك أية مقترحات، وسأكرر مجدداً، لم نقم بقطع العلاقات، ولا نقترح استئنافها، لكن إذا كانت هناك مبادرة صادقة، بدون أي مطالب أحادية الجانب، و(بدون) التحدث (عن) أين نحن وكيف سنمضي قدماً، فسنكون جاهزين لذلك"، وفق وكالة "تاس".

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