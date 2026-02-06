لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو

وقال لافروف إن "هذا العمل الإرهابي يؤكد مرة جديدة توجه نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي نحو استفزازات متواصلة، تهدف إلى إفشال مسار المفاوضات".
وكان جنرال في الجيش تعرّض لإطلاق نار في مبنى سكني في العاصمة الروسية صباح الجمعة ونُقل إلى المستشفى، بحسب ما أفادت لجنة التحقيقات الروسية التي تتولى الجرائم الكبرى.
