 
الإثنين 2024-11-18 12:03 ص
 

لافروف يصل البرازيل لحضور قمة مجموعة العشري

لافروف
لافروف
الأحد، 17-11-2024 10:38 م

الوكيل الإخباري-  وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة البرازيلية الاقتصادية ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين "G20".

اضافة اعلان

 

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا، في وقت سابق، إنه من المقرر أن يدلي الوزير بتصريحاته يوم الاثنين، خلال الجلسات العامة حول مكافحة عدم المساواة والجوع والفقر، وكذلك إصلاح المؤسسات العالمية.

ويترأس وزير الخارجية الوفد الروسي إلى القمة بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن الاجتماع السابق لزعماء مجموعة العشرين قد عقد في نيودلهي بالهند في سبتمبر 2023، حيث ترأس لافروف الوفد الروسي أيضا في حينها.

تولت البرازيل رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، وستترأس جنوب إفريقيا مجموعة العشرين العام المقبل.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة تحذير.. مضغ العلكة على الريق يسبب هذا المرض

كاتس

عربي ودولي كاتس يجتمع مع رئيسي الموساد والشاباك

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقصف بيت لاهيا بأطنان من المتفجرات

حماس

عربي ودولي حماس تنعى عفيف وتقول إن صوت المقاومة لن يسكت

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

سنان المجالي

أخبار محلية سفير الأردن في الكويت يبحث ترتيبات مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي

لافروف

عربي ودولي لافروف يصل البرازيل لحضور قمة مجموعة العشري

حزب الله

عربي ودولي إسرائيل: استهدفنا رئيس قسم العمليات للجبهة الجنوبية بحزب الله



 


الأكثر مشاهدة