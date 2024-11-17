لافروف يصل البرازيل لحضور قمة مجموعة العشري

ويترأس وزير الخارجية الوفد الروسي إلى القمة بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويذكر أن الاجتماع السابق لزعماء مجموعة العشرين قد عقد في نيودلهي بالهند في سبتمبر 2023، حيث ترأس لافروف الوفد الروسي أيضا في حينها.
تولت البرازيل رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، وستترأس جنوب إفريقيا مجموعة العشرين العام المقبل.
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