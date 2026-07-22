لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا

وقال لافروف للصحافيين الأربعاء إن "الاجتماع سيكون مفيدا في كل الحالات. من الجيد طرح الأسئلة والحصول على الإجابات".
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