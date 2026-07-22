لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو في مانيلا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

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