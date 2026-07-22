الأربعاء 2026-07-22 02:40 م

لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
 
الأربعاء، 22-07-2026 02:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو في مانيلا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

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وقال لافروف للصحافيين الأربعاء إن "الاجتماع سيكون مفيدا في كل الحالات. من الجيد طرح الأسئلة والحصول على الإجابات".

 
 


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