الأحد 2026-02-22 02:04 ص

لا أضرار أو إصابات جسيمة بزلزال أفغانستان

مرصد الزلازل: هزّة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان العاصمة عمان
زلزال
 
الأحد، 22-02-2026 01:58 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات شرقي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل، وأسفر عن أضرار طفيفة وإصابة واحدة فقط، بحسب ما أفاد مسؤول في إدارة الكوارث السبت.

وأكد مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن الزلزال الذي بلغت قوته 5,8 درجات ضرب منطقة تبعد 130 كيلومترا شمال شرقي كابل.


وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمد يوسف حامد "لا توجد خسائر أو أضرار جسيمة بعد زلزال أمس".

 
 


