لا أضرار أو إصابات جسيمة بزلزال أفغانستان

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات شرقي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل، وأسفر عن أضرار طفيفة وإصابة واحدة فقط، بحسب ما أفاد مسؤول في إدارة الكوارث السبت.

وأكد مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن الزلزال الذي بلغت قوته 5,8 درجات ضرب منطقة تبعد 130 كيلومترا شمال شرقي كابل.