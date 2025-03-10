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"لا يحترمني؟".. ترامب يهاجم واشنطن بوست بسبب بوتين

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 10-03-2025 09:23 ص

الوكيل الإخباري- رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعاءات من صحيفة "واشنطن بوست"، زعمت أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر عدم احترام من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاهه.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال ترامب: "هل هو (بوتين) لا يحترمني؟"، ثم سأل في أي مطبوعة يعمل الصحفي الذي طرح السؤال.

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وعندما رد المراسل بأنه يمثل صحيفة واشنطن بوست، قال ترامب إن الصحيفة "فقدت الكثير من مصداقيتها".


وقال ترامب في وقت سابق لقناة فوكس نيوز إنه "يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي".


وأشار موقع "أكسيوس" في أوائل مارس إلى أن ترامب يعامل بوتين كشريك والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي كعدو.


وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال في وقت سابق، إن الجيش الروسي يضرب "أهدافا عسكرية أو شبه عسكرية حصرا"، بينما يضرب نظام كييف المناطق السكنية والأهداف المدنية البحتة بالقنابل العنقودية. 

 

RT

 
 
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