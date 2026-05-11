لبنان: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار 1700 مرة خلال 21 يوما

الإثنين، 11-05-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري- شنت الطيران الإسرائيلي عدة غارات استهدف بلدات جنوب لبنان اليوم الاثنين، تزامنا مع إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عن خرق إسرائيل وقف إطلاق النار 1700 مرة خلال 21 يوما.

ففي التفاصيل الميدانية، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة يحمر الشقيف، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات ميفدون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا في الجنوب.

وشنت إسرائيل غارتين جويتين استهدفتا بلدتي شوكين وكفرتبنيت في قضاء النبطية جنوب لبنان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة "قلاويه" في الجنوب.


وفي حادثة منفصلة، شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة حاريص جنوب لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى بلدتي تول وعبا في قضاء النبطية.


من جانبه، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، رصد أكثر من 1700 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة الممتدة من 17 أبريل ولغاية 8 مايو، أي على مدى 3 أسابيع.


وجاءت الخروقات موزعة على الشكل التالي:


818 غارة جوية
641 قصفاً مدفعياً
270 عملية تفجير
15 قذيفة فوسفورية

 
 


