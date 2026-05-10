الأحد 2026-05-10 09:57 م

لبنان: استشهاد مسعفين وخمسة جرحى

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني
لبنان
 
الأحد، 10-05-2026 09:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، استشهاد عنصرين من المسعفين، وجرح 5 مسعفين آخرين في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني في بيان، إن غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مسعفاً وأصابت ثلاثة آخرين في بلدة قلاوية، فيما استشهد مسعف ثان وأصيب مسعفان بغارة أخرى على تبنين قضاء بنت جبيل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران استغلت الولايات المتحدة 47 عاما ولن تضحك علينا بعد الآن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي لبنان: استشهاد مسعفين وخمسة جرحى

تعطل نظام "حكيم" يحرم المراجعين من الأدوية في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء

أخبار محلية يوم طبي مجاني في الاغوار الشمالية غدا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: فرنسا "لم تفكر مطلقا" بنشر سفن حربية في مضيق هرمز

القضاء السوري يتهم عاطف نجيب بانتهاكات في درعا ترقى إلى "جرائم حرب"

عربي ودولي القضاء السوري يتهم عاطف نجيب بانتهاكات في درعا ترقى إلى "جرائم حرب"

بيان من الأمن العام حول فيديو مشاجرة الزرقاء

أخبار محلية الأمن العام يوضّح قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص

الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة

أخبار محلية الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 