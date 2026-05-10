لبنان: استشهاد مسعفين وخمسة جرحى

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، استشهاد عنصرين من المسعفين، وجرح 5 مسعفين آخرين في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان.

