لبنان.. الاعتداء على عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت

وطلب أحد عناصر الأمن اللبناني أوراق الثبوتية الخاصة بالشبان وأوراق السيارة، إلا أن الأشخاص الثلاثة ترجلوا، وعمدوا إلى شتم عناصر الحراس والتدافع معهم.
وسادت حالة من البلبلة بعدما تجمع عدد من أبناء المنطقة وعمدوا الى تصوير ما يجري.
وبعد تسليم المعتدين الى فصيلة قوى الأمن اللبناني، وتنظيم محاضر ضبط بمخالفات السيارة، تم إعلام النيابة العامة العسكرية بما جرى.
وأمر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بفتح تحقيق فوري وإحضار الأشخاص المعتدين وعناصر الحراسة الذين تعرضوا للاعتداء لكشف كل ملابساته.
-
أخبار متعلقة
-
الشرطة الجنائية بألمانيا: دوافع المتهم في واقعة الدهس لا تزال ضبابية
-
لواء مصري يكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية
-
سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تفتتح مركز تسوية لعناصر النظام السابق في القنيطرة
-
مجموعات استطلاع روسية تأسر جنودا أوكرانيين في دونيتسك
-
الليبراليون في كندا يحددون خليفة لترودو إذا استقال
-
لارا ترامب تسحب ترشحها لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا
-
برلماني أوكراني يكشف عن إشارات واضحة يرسلها ماسك لزيلينسكي
-
ترامب لأوروبا: رسوم جمركية تنتظركم إن لم تشتروا النفط والغاز الأمريكي