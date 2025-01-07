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لبنان.. برّي يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس

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تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري- يترقب اللبنانيون بعد 3 سنوات من شغور منصب الرئيس الانتخابات الرئاسية وسط آمال بأن ينجح مجلس النواب في التصويت وإجراء الانتخابات.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 يناير 2025 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

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وتضم قائمة أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية عدة أفراد ورموز سياسية بارزة وهم:


- قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ويبلغ من العمر 61 عاما وحاصل على إجازة في العلوم السياسية.


- سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، يبلغ من العمر 73 عاما ودرس الطب بالجامعة الأمريكية في بيروت، وهو أكبر المرشحين سنا.


- جهاد أزعور وزير مالية سابق وعمره 58 عاما، وهو أصغر المرشحين سنا وحاصل على دكتوراة بالاقتصاد من جامعة هارفارد الأمريكية.


- سليمان فرنجية وزير الداخلية الأسبق وزعيم تيار المردة ويبلغ من العمر 60 عاما.


وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب اللبناني لاختيار الرئيس تتأجل الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في يونيو 2023.


وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية. 

 

RT

 
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