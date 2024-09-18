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لبنان.. حصيلة الانفجارات 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة

انفجارات في لبنان اليوم
انفجارات في لبنان اليوم
الأربعاء، 18-09-2024 11:09 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الحصيلة شبه النهائية لانفجارات الأجهزة اللاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية، اليوم الأربعاء، بلغت 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة.اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت "أن موجة التفجيرات قد خفت بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع عدد ألإصابات، في وقت تستمر عمليات إخماد الحرائق الناتجة عن الانفجارات في عدد من المناطق، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت".
 
gnews

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