لبنان.. حصيلة الانفجارات 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة

وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت "أن موجة التفجيرات قد خفت بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع عدد ألإصابات، في وقت تستمر عمليات إخماد الحرائق الناتجة عن الانفجارات في عدد من المناطق، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت".
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