لبنان: شهيد وجريح في هجوم بمسيرة إسرائيلية على مدينة الهرمل

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة شحن صغيرة في المنطقة، ثم عادت وأطلقت صاروخاً ثالثاً أثناء تجمع بعض الأشخاص.
ولفت إلى أن المسيرات الإسرائيلية تحلق بكثافة فوق المكان المستهدف.
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