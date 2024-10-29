لبنان: فتحنا أكثر من 1100 مركز إيواء وبلغت طاقتها الاستيعابية

وأضافت "لدينا أكثر من 1100 مركز إيواء للنازحين بلغت طاقتها الاستيعابية".
وبينت ان استمرار العدوان يفاقم أزمة النزوح خاصة مع دخول الشتاء.
وأشارت إلى ان هناك تحديات تتعلق بتأمين الغذاء لأكثر من 250 ألف نازح في مراكز الإيواء و
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