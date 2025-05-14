لبنان: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بوادي الحجير

وأضاف المصدر أن مسيرة إسرائيلية أخرى سقطت وانفجرت في منزل في منطقة شبعا بجنوب لبنان، مرجحا أن يكون سقوطها ناتجا عن عطل فني فيها."
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