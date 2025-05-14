الأربعاء 2025-05-14 10:37 ص
 

لبنان: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بوادي الحجير

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جانب من الاستهداف
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لبناني بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت اليوم الأربعاء سيارة عند مدخل وادي الحجير، في ناحية بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية بجنوب لبنان.

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وأضاف المصدر أن مسيرة إسرائيلية أخرى سقطت وانفجرت في منزل في منطقة شبعا بجنوب لبنان، مرجحا أن يكون سقوطها ناتجا عن عطل فني فيها."


بترا

 
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